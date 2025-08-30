Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 1.751,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 1.751,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.751,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.793,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.530 Stück gehandelt.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 10,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 277,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.900,75 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung

Rheinmetall-Aktie: Wie Analysten im August die Aussichten für den Rüstungskonzern bewerten