Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1.944,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 1.944,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.937,00 EUR. Mit einem Wert von 1.967,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 179.350 Aktien.

Bei einem Wert von 1.983,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 319,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.900,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,90 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,68 EUR je Aktie belaufen.

