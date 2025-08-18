DAX24.385 +0,3%ESt505.470 +0,7%Top 10 Crypto15,98 +0,3%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.866 -0,8%Euro1,1693 +0,3%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger
NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Aktienkurs aktuell

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain

19.08.25 12:05 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 1.578,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.572,00 EUR -81,00 EUR -4,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,2 Prozent auf 1.578,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.576,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.629,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 99.483 Stück.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 23,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 463,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 240,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,28 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.919,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten

