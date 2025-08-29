DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,13 ±0,0%Gold3.471 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittag positiv

01.09.25 12:05 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 262,00 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 262,00 CHF. Bei 262,60 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 260,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 72.413 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 12,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,93 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
08:01Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

