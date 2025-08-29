Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 262,00 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 262,00 CHF. Bei 262,60 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 260,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 72.413 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 12,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,93 CHF in den Büchern stehen haben wird.

