Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Montagnachmittag Boden gut

So entwickelt sich Roche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 260,90 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 260,90 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 262,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,90 CHF. Bisher wurden heute 140.936 Roche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,28 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Abschläge von 11,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,93 CHF im Jahr 2025 aus.

