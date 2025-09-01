Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 262,60 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 262,60 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 262,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.097 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,50 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,69 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,92 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht