Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Montagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 280,70 CHF.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 280,70 CHF nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 281,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,00 CHF. Zuletzt wechselten 595.058 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,71 CHF an.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
