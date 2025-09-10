Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 266,10 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 266,10 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,90 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 265,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 267,50 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.102 Stück gehandelt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 17,93 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,85 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,77 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

