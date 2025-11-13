DAX24.312 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

13.11.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 290,50 CHF.

Aktien
Aktien
Roche AG (Genussschein)
290,60 CHF 0,20 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr bei 290,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Roche-Aktie legte bis auf 291,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 290,10 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.514 Stück gehandelt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,02 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit Abgaben von 20,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen

Roche-Aktie höher: Gazyvaro erreicht Ziele in Lupus-Studie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

