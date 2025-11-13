Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 290,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr bei 290,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Roche-Aktie legte bis auf 291,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 290,10 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.514 Stück gehandelt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,02 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit Abgaben von 20,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.

