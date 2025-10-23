Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 275,80 CHF.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 275,80 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 271,10 CHF. Bei 273,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 71.924 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,92 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 276,00 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,91 CHF je Roche-Aktie.

