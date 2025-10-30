DAX24.117 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.772 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold3.998 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu

30.10.25 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
248,25 EUR -0,50 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
380,60 EUR -15,55 EUR -3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs aktualisiert)

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe in der EU um rund ein Drittel gesteigert. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September rund 34,98 Milliarden US-Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die EU-Kommission wirft Google (Alphabet C (ex Google)) und Alphabet Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Die Alphabet-Aktie legte am Donnerstag im New Yorker Handel zuletzt um fünf Prozent zu.

Wer­bung

Den Umsatz steigerte Alphabet im Jahresvergleich um 16 Prozent auf knapp 102,35 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Es war das erste Mal, dass der Konzern in einem Quartal die Marke von 100 Milliarden Dollar knackte. Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar.

KI-Suche auf dem Vormarsch

Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine gerade mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten sollen. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld. Die Suchmaschine muss sich aber wandeln - denn sie bekam neue Konkurrenz durch KI-Chatbots wie ChatGPT, denen viele Nutzer ihre Fragen stellen.

Konzernchef Sundar Pichai sagte, durch die KI-Zusammenfassungen gebe es deutlich mehr Suchanfragen. Denn Nutzer entdeckten, dass Google mehr ihrer Fragen beantworten könne. Der Effekt sei bei jungen Nutzern stärker zu beobachten, sagte Pichai. Der sogenannte KI-Modus in der Suchmaschine, bei dem Künstliche Intelligenz die Anfragen beantwortet, komme inzwischen auf mehr als 75 Millionen Nutzer täglich.

Wer­bung

Gewaltige Investitionen in KI

Wie auch einige Rivalen investiert Alphabet riesige Summen in den Ausbau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Für dieses Jahr stellt der Konzern Kapitalinvestitionen von 91 bis 93 Milliarden Dollar in Aussicht - zuvor waren 85 Milliarden Dollar angepeilt worden. Für 2026 kündigte Alphabet noch einen "bedeutenden Anstieg" an, zunächst ohne eine konkrete Größenordnung.

Mehr Ressourcen für Waymo-Robotaxis

Der Umsatz des Alphabet-Bereichs, in dem Zukunftsprojekte wie die Robotaxis von Waymo oder die Wing-Drohnen zusammengefasst sind, sank binnen eines Jahres von 388 auf 344 Millionen Dollar. Die Sparte machte zugleich einen operativen Verlust von gut 1,4 Milliarden Dollar - das waren 28 Prozent mehr als vor einem Jahr. Waymo solle dabei mehr Ressourcen bekommen. Die Alphabet-Firma gilt als führend bei Robotaxis - während Elon Musk versucht, den noch kleinen Markt mit günstigeren Fahrzeugen des von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla aufzurollen./so/DP/zb/he

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
15:46Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:46Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
21.05.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
25.04.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
29.05.2019Alphabet C (ex Google) HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen