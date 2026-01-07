DAX25.097 -0,1%Est505.905 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.963 -1,5%Euro1,1676 ±-0,0%Öl60,53 +0,2%Gold4.426 -0,7%
ROUNDUP: Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigen

08.01.26 11:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABOUT YOU
6,60 EUR 0,02 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Zalando
25,02 EUR -0,49 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten. Das teilte der DAX-Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit. Aktuell würden die Beschäftigten über die Pläne informiert. Grund ist nach Unternehmensangaben eine Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerks nach der Übernahme des Online-Modehändlers ABOUT YOU im vergangenen Jahr.

Die Erfurter Betreibergesellschaft des Standorts und Konzerntochter stelle demnach zum Jahresende den Betrieb ein. Bis dahin laufe die Arbeit unverändert weiter.

Das Unternehmen beginne nun Gespräche mit dem Betriebsrat des Standorts über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, um den Betroffenen eine Perspektive zu geben, so Pressesprecher Christian Schmidt.

Das Logistikzentrum Erfurt war 2012 eröffnet worden. Es ist der einzige konzerneigene Logistikstandort in dieser Größe in Ostdeutschland, so Schmidt. Weitere große Logistikzentren betreibt Zalando in Gießen, in Lahr im Schwarzwald und in Mönchengladbach. Insgesamt sollen nach dem geplanten Umbau 14 Logistikzentren in sieben Ländern verbleiben./mse/DP/mis

