DAX23.859 +0,3%Est505.784 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +3,7%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.254 +4,1%Euro1,1615 ±0,0%Öl83,83 +2,3%Gold5.167 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
BSW-Umfrage: Nutzen Sie Gold, Silber und andere Rohstoffe bei Ihrer Geldanlage? BSW-Umfrage: Nutzen Sie Gold, Silber und andere Rohstoffe bei Ihrer Geldanlage?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026

04.03.26 10:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,40 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise traut sich nach einem zuletzt eher trägen organischen Wachstum vorerst bestenfalls eine moderate Beschleunigung zu. Die Prognose für 2026 berücksichtige auch die herausfordernde globale Nachfragesituation, geopolitische Unsicherheiten sowie die Auswirkungen inflationärer Zollentwicklungen auf das Kaufverhalten von Konsumenten, teilte Symrise am Mittwoch in Holzminden mit.

Wer­bung

Konzernchef Jean-Yves Parisot verweist aber auch auf die "zahlreichen Projektaktivitäten mit wichtigen Kunden" sowie auf eine gut gefüllte Pipeline mit neuen Produkten. Rückenwind sollen zudem weiterhin Kostenkontrolle und der Umbau des Portfolios liefern. Im vergangenen Jahr erreichte Symrise bereits Einsparungen und Effizienzsteigerungen von 50 Millionen Euro und damit 10 Millionen mehr als ursprünglich geplant.

An der Börse kamen die Neuigkeiten allerdings zunächst schlecht an. Der Aktienkurs fiel am Mittwochvormittag zuletzt um 1,6 Prozent auf 72,02 Euro. Damit wackelt nun die seit Mitte Dezember laufende Erholung ein wenig; intakt ist der Trend aber noch.

Der Umsatz dürfte 2026 aus eigener Kraft - also Übernahmen, Zukäufe und Wechselkurseffekte herausgerechnet - um zwei bis vier Prozent steigen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt bereits eher am oberen Ende der Spanne. Allerdings rechnet das Symrise-Management damit, dass der Umsatz organisch im ersten Quartal im Vergleich zum hohen Vorjahreswert im niedrigen einstelligen Bereich sinken wird.

Wer­bung

Während die Resultate des Schlussquartals 2025 den Jahresausblick eigentlich untermauern sollten, könnten die Äußerungen zum ersten Quartal bei Investoren durchaus Skepsis erzeugen, schrieb Analystin Georgina Fraser von der Investmentbank Goldman Sachs in einer ersten Reaktion. Ähnlich sieht es Alex Sloane von der Bank Barclays: 2026 hänge angesichts des wohl trägen Auftakts viel vom Wachstum im späteren Jahresverlauf ab.

2025 habe Symrise gerade im Schlussquartal vom starken organischen Wachstum der Sparte Scent & Care profitiert, in der es im Geschäft mit Düften für teure Parfüms sowie mit Düften etwa für Körperpflege- und Haushaltsprodukte gut gelaufen sei, schrieb Sloane weiter. Der Geschäftsbereich Taste Nutrition & Health rund um Zusätze etwa für Lebensmittel und Haustiernahrung habe gegen Ende des Jahres indes etwas schlechter abgeschnitten als am Markt erwartet. Während Zusätze für Getränke und würzige Snacks gefragt gewesen seien, leide das Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung weiter unter Preisdruck.

Alles in allem erreichte der Dax-Konzern (DAX) 2025 organisch ein Erlösplus von 2,8 Prozent auf 4,93 Milliarden Euro und damit seine im Herbst gesenkte Prognose. Nominal fielen die Erlöse wegen Wechselkursbelastungen leicht.

Wer­bung

Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben im vergangenen Jahr 18,5 Prozent des Umsatzes hängen; das operative Ergebnis sank damit um rund 12 Prozent auf 913 Millionen Euro. Negative Sondereffekte etwa für den Portfolioumbau herausgerechnet, ergibt sich ein operativer Gewinn von etwas mehr als einer Milliarde Euro - die Marge beträgt auf dieser Basis 21,9 Prozent. Sie soll 2026 bei 21,5 bis 22,5 Prozent herauskommen.

Das Ergebnis unter dem Strich brach 2025 um fast die Hälfte auf knapp 250 Millionen Euro ein. Das lag auch an Wertberichtigungen in Höhe von 148 Millionen Euro auf das Terpen-Geschäft, das verkauft wird, sowie auf die schwedische börsennotierte Beteiligung Swedencare in Höhe von 150 Millionen Euro. Die Belastungen sind seit Januar bekannt.

Zusätzlich zu den Wertberichtigungen hatte Symrise im Januar ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro angekündigt, das vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026 laufen soll. Symrise verfüge über einen hohen freien Mittelfluss und zunehmende finanzielle Flexibilität durch Portfoliomaßnahmen, hatte Vorstandschef Parisot da erklärt. Wie nun am Mittwoch bekannt wurde, soll zudem die Dividende von 1,20 auf 1,25 Euro je Anteilsschein steigen./mis/nas/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09:41Symrise Equal WeightBarclays Capital
09:21Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:21Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:41Symrise Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen