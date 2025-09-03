RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Freitagmittag an Boden
Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 35,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 35,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.069 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 30.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 50,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,21 EUR belaufen. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 33,84 EUR.
Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
