Rückläufige Einnahmen

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten.

Rückläufige Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und hohe Integrationskosten für übernommene Unternehmen ließen den Überschuss um fast ein Viertel auf knapp 44 Millionen Euro sinken, wie CTS CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Trotz einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg "aktuell" an seinem Ziel fest, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr moderat zu steigern. Die Aktie reagiert auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz aus Ticketverkäufen zwar zu, doch die eigenen Veranstaltungen des Unternehmens brachten weniger ein als ein Jahr zuvor. Konzernweit wuchs der Umsatz dadurch lediglich um 0,3 Prozent auf knapp 796 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich stärkeren Anstieg erwartet. Der bereinigte operative Gewinn sank um knapp neun Prozent auf gut 100 Millionen Euro. Auch hier hatten Experten mit einem merklichen Anstieg gerechnet.

/stw/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)