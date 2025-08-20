DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1643 -0,1%Öl67,16 +0,2%Gold3.339 -0,3%
Rückläufige Einnahmen

CTS Eventim-Aktie im Blick: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt

21.08.25 07:59 Uhr
CTS Eventim-Aktie: CTS Eventim schockt Anleger - Gewinn bricht um ein Viertel ein | finanzen.net

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
88,70 EUR -10,10 EUR -10,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Rückläufige Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und hohe Integrationskosten für übernommene Unternehmen ließen den Überschuss um fast ein Viertel auf knapp 44 Millionen Euro sinken, wie CTS CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Trotz einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg "aktuell" an seinem Ziel fest, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr moderat zu steigern. Die Aktie reagiert auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz aus Ticketverkäufen zwar zu, doch die eigenen Veranstaltungen des Unternehmens brachten weniger ein als ein Jahr zuvor. Konzernweit wuchs der Umsatz dadurch lediglich um 0,3 Prozent auf knapp 796 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich stärkeren Anstieg erwartet. Der bereinigte operative Gewinn sank um knapp neun Prozent auf gut 100 Millionen Euro. Auch hier hatten Experten mit einem merklichen Anstieg gerechnet.

/stw/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
08.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
25.06.2025CTS Eventim BuyUBS AG
17.06.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
