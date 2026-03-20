CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,19 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe ein unerwartet starkes Zahlenwerk für das vierte Quartal ausgewiesen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,30 €
|Abst. Kursziel*:
70,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,64%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|19:21
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:21
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:21
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK