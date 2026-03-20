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Marktkap. 6,19 Mrd. EUR

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

19:21 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
67,00 EUR 2,80 EUR 4,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe ein unerwartet starkes Zahlenwerk für das vierte Quartal ausgewiesen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,30 €		 Abst. Kursziel*:
70,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,64%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

19:21 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 CTS Eventim Buy UBS AG
17.03.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.03.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
10.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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