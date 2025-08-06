RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,36 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,36 EUR. Bei 36,37 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.378 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,65 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,67 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.

