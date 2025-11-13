RWE Aktie News: RWE verliert am Mittag

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 45,65 EUR.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 45,65 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 45,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,54 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 773.355 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,95 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,85 Prozent. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,83 EUR für die RWE-Aktie.

Am 12.11.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,21 Mrd. EUR.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

