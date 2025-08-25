RWE Aktie News: RWE am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 35,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 35,18 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,18 EUR an. Bei 35,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 44.133 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,78 EUR erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 21,09 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,56 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am DAX-Ende

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie