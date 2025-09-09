DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.114 +0,7%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.643 +0,3%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich
IPO der Gemini-Aktie: Kryptobörse mit Paukenschlag zum Börsenauftakt IPO der Gemini-Aktie: Kryptobörse mit Paukenschlag zum Börsenauftakt
Clara Technologies-Aktie bleibt hoch volatil - Achterbahnfahrt hält an Clara Technologies-Aktie bleibt hoch volatil - Achterbahnfahrt hält an
S&P 500 aktuell: S&P 500 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Wenig Veränderung war letztendlich in New York zu beobachten.

Am Freitag schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 6.584,29 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 50,967 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 6.587,34 Punkte an der Kurstafel, nach 6.587,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.579,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.600,21 Punkten verzeichnete.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 1,33 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 12.08.2025, den Wert von 6.445,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2025, den Stand von 6.045,26 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.09.2024, einen Wert von 5.595,76 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.600,21 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Tesla (+ 7,36 Prozent auf 395,94 USD), Micron Technology (+ 4,42 Prozent auf 157,23 USD), NRG Energy (+ 4,38 Prozent auf 164,84 USD), Palantir (+ 4,30 Prozent auf 171,43 USD) und Gartner (+ 2,58 Prozent auf 247,33 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Moderna (-7,40 Prozent auf 23,51 USD), Gap (-5,49 Prozent auf 22,90 USD), Oracle (-5,09 Prozent auf 292,18 USD), Charles River Laboratories International (-4,29 Prozent auf 152,89 USD) und Illumina (-4,22 Prozent auf 95,12 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 39.073.286 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 1.200,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

