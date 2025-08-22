DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -3,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.332 -2,6%Euro1,1620 -0,9%Öl68,76 +1,4%Gold3.366 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig hoch JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
S&P 500-Kursverlauf

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück

25.08.25 22:32 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück | finanzen.net

Der S&P 500 fiel letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
49,11 EUR 1,35 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
APA Corporation Registered Shs
18,38 EUR 0,61 EUR 3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
28,62 EUR -1,12 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deckers Outdoor Corp.
96,30 EUR 6,34 EUR 7,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
69,83 EUR 0,56 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eversource Energy
55,00 EUR -1,50 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
127,00 EUR 4,40 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
22,15 EUR -0,93 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,90 EUR 3,14 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
141,42 EUR 6,04 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Under Armour Inc.
4,30 EUR -0,10 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wynn Resorts Ltd.
101,72 EUR 4,30 EUR 4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.439,3 PKT -27,6 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,43 Prozent leichter bei 6.439,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 50,091 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,171 Prozent auf 6.455,86 Punkte an der Kurstafel, nach 6.466,91 Punkten am Vortag.

Bei 6.438,06 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.466,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.07.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.388,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der S&P 500 bei 5.802,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Stand von 5.634,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.481,34 Punkte. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Deckers Outdoor (+ 3,60 Prozent auf 113,03 USD), Wynn Resorts (+ 3,54 Prozent auf 118,36 USD), APA (+ 3,33 Prozent auf 22,36 USD), Seagate Technology (+ 3,01 Prozent auf 164,00 USD) und Advance Auto Parts (+ 2,92 Prozent auf 59,48 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), Moderna (-6,53 Prozent auf 25,35 USD), CSX (-5,12 Prozent auf 32,81 USD), JB Hunt Transportation Services (-4,92 Prozent auf 142,75 USD) und Eversource Energy (-4,72 Prozent auf 63,39 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.088.367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen