S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 fiel letztendlich.

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,43 Prozent leichter bei 6.439,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 50,091 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,171 Prozent auf 6.455,86 Punkte an der Kurstafel, nach 6.466,91 Punkten am Vortag.

Bei 6.438,06 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.466,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.07.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.388,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der S&P 500 bei 5.802,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Stand von 5.634,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.481,34 Punkte. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Deckers Outdoor (+ 3,60 Prozent auf 113,03 USD), Wynn Resorts (+ 3,54 Prozent auf 118,36 USD), APA (+ 3,33 Prozent auf 22,36 USD), Seagate Technology (+ 3,01 Prozent auf 164,00 USD) und Advance Auto Parts (+ 2,92 Prozent auf 59,48 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), Moderna (-6,53 Prozent auf 25,35 USD), CSX (-5,12 Prozent auf 32,81 USD), JB Hunt Transportation Services (-4,92 Prozent auf 142,75 USD) und Eversource Energy (-4,72 Prozent auf 63,39 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.088.367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net