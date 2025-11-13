Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salesforce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 243,50 USD ab.

Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 243,50 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 242,76 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 245,25 USD. Zuletzt wechselten 134.384 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,894 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Am 03.09.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 08.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

