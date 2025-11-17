Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Abend tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 238,03 USD.

Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 238,03 USD abwärts. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 237,75 USD nach. Bei 242,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 387.490 Stück gehandelt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 55,02 Prozent zulegen. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 03.09.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salesforce möglicherweise am 08.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte