Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verteuert sich am Abend

Salesforce im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 264,91 USD.

Die Salesforce-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 264,91 USD. Bei 267,09 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 254,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.371.124 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 39,29 Prozent wieder erreichen. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,96 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

