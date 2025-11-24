Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 227,20 USD.

Die Salesforce-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 227,20 USD. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 228,10 USD zu. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,97 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,33 USD. Bisher wurden via New York 130.593 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 62,41 Prozent zulegen. Bei 222,00 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 2,29 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 03.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 08.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

