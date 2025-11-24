Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Montagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 226,01 USD nach.
Um 20:07 Uhr ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 226,01 USD. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 225,76 USD. Bei 227,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 505.797 Salesforce-Aktien gehandelt.
Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 222,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,77 Prozent.
Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,894 USD belaufen. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.
Am 03.09.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 08.12.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 11,38 USD im Jahr 2026 aus.
