Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verteuert sich am Dienstagnachmittag

Salesforce im Blick

Die Aktie von Salesforce zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 229,36 USD nach oben.

Das Papier von Salesforce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 229,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 229,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,80 USD. Zuletzt wurden via New York 216.552 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 60,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 222,00 USD ab. Mit Abgaben von 3,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 08.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025

Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen

Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025