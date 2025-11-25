Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 232,97 USD.

Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 232,97 USD. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 233,14 USD. Bei 226,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 696.908 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 222,00 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 4,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,96 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 08.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

