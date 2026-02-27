Salesforce-Aktie: Was Analysten von Salesforce erwarten

Im Februar 2026 haben 35 Experten die Salesforce-Aktie analysiert.

24 Analysten empfehlen die Salesforce-Aktie mit Kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 258,74 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,95 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 194,79 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 210,00 USD 7,81 26.02.2026 UBS AG 200,00 USD 2,67 26.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. 281,00 USD 44,26 26.02.2026 Barclays Capital 252,00 USD 29,37 26.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 320,00 USD 64,28 26.02.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 USD 28,34 26.02.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 USD 28,34 24.02.2026 Barclays Capital 265,00 USD 36,04 23.02.2026 UBS AG 200,00 USD 2,67 17.02.2026 Jefferies & Company Inc. 375,00 USD 92,52 04.02.2026

Redaktion finanzen.net