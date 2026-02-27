DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Salesforce-Aktie: Was Analysten von Salesforce erwarten

28.02.26 22:30 Uhr
Im Februar 2026 haben 35 Experten die Salesforce-Aktie analysiert.

24 Analysten empfehlen die Salesforce-Aktie mit Kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 258,74 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,95 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 194,79 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets210,00 USD7,8126.02.2026
UBS AG200,00 USD2,6726.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.281,00 USD44,2626.02.2026
Barclays Capital252,00 USD29,3726.02.2026
JP Morgan Chase & Co.320,00 USD64,2826.02.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD28,3426.02.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD28,3424.02.2026
Barclays Capital265,00 USD36,0423.02.2026
UBS AG200,00 USD2,6717.02.2026
Jefferies & Company Inc.375,00 USD92,5204.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
