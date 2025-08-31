DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Aktienentwicklung

Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagvormittag fester

01.09.25 09:24 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 22,44 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 22,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 22,50 EUR. Bei 22,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.693 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,226 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,76 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,463 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
