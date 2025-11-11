DAX23.982 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,95 -0,2%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Fokus auf Aktienkurs

Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter

11.11.25 09:22 Uhr
Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 28,94 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
29,74 EUR -0,08 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 28,94 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,82 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,74 EUR. Zuletzt wechselten 4.160 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Gewinne von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,23 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 29,48 EUR.

Am 10.11.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 20.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,439 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. gefragt: JPMorgan zeigt Optimismus für Stahlwerte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen