Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 28,94 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 28,94 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,82 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,74 EUR. Zuletzt wechselten 4.160 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Gewinne von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,23 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 29,48 EUR.

Am 10.11.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 20.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,439 EUR je Salzgitter-Aktie.

