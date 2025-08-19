Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit Kursabschlägen

Salzgitter im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 21,90 EUR nach.

Das Papier von Salzgitter befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 21,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 21,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,18 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 73.965 Aktien.

Bei 29,72 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 40,82 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,249 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,76 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,292 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

