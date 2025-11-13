SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 219,05 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 219,05 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 219,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,10 EUR. Bisher wurden heute 46.751 SAP SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 209,70 EUR fiel das Papier am 16.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,22 EUR.

SAP SE gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,08 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

