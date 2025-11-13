SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der SAP SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 218,25 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 218,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 220,15 EUR. Bei 217,35 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,10 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.608 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 23,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2025 auf bis zu 209,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. SAP SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

