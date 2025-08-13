SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 239,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 239,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 240,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.290 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 18,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 190,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56 EUR an.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,03 Mrd. EUR gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

