SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag höher

15.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 239,95 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 239,95 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,30 EUR an. Mit einem Wert von 239,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 233.210 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 190,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 20,80 Prozent wieder erreichen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56 EUR an.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

