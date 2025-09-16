DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.055 +0,7%Nas22.218 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.686 -0,1%
So entwickelt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

17.09.25 16:13 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 217,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
219,10 EUR 5,00 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 217,15 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 220,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 215,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.072.743 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,55 Prozent wieder erreichen. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 9,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,33 EUR aus.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,03 Mrd. EUR gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie nur kurzzeitig erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt

SAP-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies

Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
