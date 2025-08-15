SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 231,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 231,20 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,30 EUR ab. Bei 231,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 42.003 Stück.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 190,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 21,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,56 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

