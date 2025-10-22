DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- IBM im Fokus
Top News
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
235,30 EUR -2,60 EUR -1,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 279,97 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
235,30 EUR -2,60 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Ein insgesamt positiverer Tenor in der Telefonkonferenz nach dem Bericht zum dritten Quartal dürfte die Stimmung in Richtung Jahresende heben, schrieb Charles Brennan am Mittwochabend. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten. Die diesbezügliche Zuversicht spreche für mehr Wachstumsdynamik im kommenden Jahr. Den Ausblick hält Brennan für "gut genug"./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
237,95 €		 Abst. Kursziel*:
21,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
235,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,25%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
289,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

30.09.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.09.25 SAP Buy UBS AG
22.09.25 SAP Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Bilanz SAP-Aktie nach Zahlen unter Druck: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen unter Druck: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
dpa-afx ROUNDUP: SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Unsicherheiten - Aktie fällt
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.154 Punkten - SAP fallen nach Zahlen
Dow Jones SAP sieht Cloud-Wachstum 2025 am unteren Ende der Prognosespanne
dpa-afx SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Wirtschaftssorgen - Aktie verliert
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
Business Times SAP cloud revenue misses estimates in ‘uncertain’ economy
Benzinga SAP Stock Slips On Mixed Q3 Results: EPS Beat, Revenues Miss
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower—Tesla, SAP And IBM In Focus
Zacks SAP Gears Up to Report Q3 Earnings: Is a Beat in the Offing?
Benzinga A Look Into SAP Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Novartis, Philip Morris International, ImmuCell and ClearOne
Zacks Top Stock Reports for SAP, Novartis & Philip Morris
Benzinga Price Over Earnings Overview: SAP
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen