Kurs der SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag nordwärts

25.08.25 16:10 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 233,15 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 233,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,70 EUR. Bisher wurden heute 390.905 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 18,49 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 291,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

