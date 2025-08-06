Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 178,50 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 178,50 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 178,40 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,60 EUR. Bisher wurden heute 35.311 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. 63,59 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,818 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,40 EUR an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

