Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kursplus

11.08.25 16:09 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 183,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
150,00 EUR 2,60 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 183,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,40 EUR an. Bei 182,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.815 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,818 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 252,40 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 860,70 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
