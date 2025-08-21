Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Sartorius vz im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Bei der Sartorius vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 192,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 192,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 192,90 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 191,65 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 191,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.308 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,57 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,820 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

