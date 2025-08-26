DAX24.140 -0,1%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,17 -0,1%Gold3.376 -0,5%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Notierung im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag im Plus

27.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 197,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
159,40 EUR -0,60 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 197,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 199,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.091 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 48,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,816 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
