Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 92,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 92,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 92,00 EUR. Bei 93,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 33.117 Stück.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,95 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,39 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 02.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

