Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag höher

11.11.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag höher

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 93,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
93,60 EUR 0,45 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Scout24 konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.006 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 31,62 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,95 EUR ab. Abschläge von 11,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

