Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 92,50 EUR ab.
Scout24-Aktie
Um 15:41 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 92,50 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 92,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,05 EUR. Zuletzt wechselten 143.168 Scout24-Aktien den Besitzer.
Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 10,32 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,55 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,39 EUR.
Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
