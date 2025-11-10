Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 94,60 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 94,60 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 5.181 Stück.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 29,81 Prozent zulegen. Bei 82,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 126,39 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 02.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,46 EUR fest.



