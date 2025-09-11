DAX23.638 -0,3%ESt505.365 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.192 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.640 +0,2%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

12.09.25 09:28 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 110,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,00 EUR -0,70 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 110,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 111,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 110,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.220 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,05 EUR am 13.09.2024. Mit Abgaben von 34,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
