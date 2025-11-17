Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 88,00 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 88,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,10 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 87,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 765 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 82,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,74 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,39 EUR an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.03.2027.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro